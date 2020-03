NieR Re[in]carnation annunciato da Square Enix per piattaforme mobile, NieR Automata a 4,5 milioni di copie

NieR Re[in]carnation è stato annunciato in queste ore durante un evento in livestream di Square Enix dedicato al decimo anniversario della serie NieR, come nuovo capitolo mobile per Android e iOS presentato da un trailer che potete vedere qui sopra, mentre arriva anche l'annuncio di NieR Automata a 4,5 milioni di copie.

NieR Re[in]carnation è un nuovo capitolo inedito appositamente sviluppato per iOS e Android sulla forma di JRPG mobile, in attesa di ulteriori informazioni sulla sua struttura. Presumibilmente, sarà ambientato nel medesimo universo di riferimento degli altri capitoli ma con una storia completamente inedita.

Il gioco sarà distribuito come free-to-play, dunque possiamo aspettarci micro-transazioni e forse gli ormai tradizionali elementi gacha, ma su questo non ci sono ancora informazioni chiare. È sviluppato dal team Applibot, che ha recentemente lanciato Blade x Lord, e ha il character design di CyDesignation.

Nell'evento dedicato ai 10 anni della serie NieR è stato inoltre annunciato che le vendite di NieR Automata hanno superato i 4,5 milioni di copie tra mercato fisico e digitale. Per l'occasione è stato inoltre annunciato anche NieR Replicant ver. 1.22474487139 per PC, PS4 e Xbox One, che rappresenta una nuova versione dell'originale NieR Replicant uscito dieci anni fa su PS3 e Xbox 360.