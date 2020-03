Pokémon Spada e Scudo, i nostri 5 mostri preferiti

Il Nintendo Direct Mini del 26 marzo è stato un fulmine a ciel sereno: lo aspettavamo da mesi ed è arrivato, un po' a sorpresa, in una delle settimane più difficili che stiamo affrontando da quando è cominciata la quarantena nazionale. Quasi come Babbo Natale fuori stagione, il Direct si è concentrato su alcune delle release più attese dei prossimi mesi, Xenoblade Chronicles Definitive Edition in primis, ma ha anche ritagliato uno spazio alla fine per il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo che comincerà con L'isola dell'armatura a fine giugno. Abbiamo scoperto che in questa nuova zona di Galar si trova il dojo del maestro Mustard, un allenatore che ha domato il pokémon leggendario Kubfu. Insieme a questo mostro dovremo quindi decidere se affrontare la Torre Acqua o la Torre Buio, le cosiddette Torri dei Due Pugni: potremo completare solo una delle due, evolvendo Kubfu di conseguenza. Il pokémon, infatti, diventerà Urshifu, e imparerà lo Stile Singolcolpo completando la Torre Buio oppure lo Stile Pluricolpo completando la Torre Acqua. Ci saranno alcune novità anche per i pokémon iniziali, sempre che li abbiate già evoluti nelle loro forme finali Cinderace, Rillaboom e Inteleon. I tre mostri, infatti, apprenderanno le rispettive forme Gigamax nell'Isola dell'Armatura e, insieme a esse, le immancabili mosse Gigamax: Gigafiammopalla, Gigarullio e Gigasparomirato. Queste mosse Gigamax sono più potenti di quelle Dynamax e ignorano completamente le abilità che possiedono gli avversari. Oltre ad averci rivelate le forme Gigamax dei tre pokémon di partenza, il Nintendo Direct Mini ha concluso la presentazione del Pass Espansione con una carrellata di nuovi indumenti, accessori e decorazioni per le tessere degli allenatori, rimarcando l'importanza che avranno le possibilità di personalizzazione anche nei nuovi contenuti scaricabili.

I nostri 5 pokémon preferiti Qualche settimana fa, in occasione del Pokémon Day, Nintendo ha svelato l'identità del nuovo pokémon misterioso che farà il suo esordio nel lungometraggio animato Pokémon: Coco in uscita a luglio in Giappone. Il mostro in questione si chiamerà Zarude, una "scimmialigna" di tipo Buio/Erba che presto o tardi potremo catturare anche in Pokémon Spada e Scudo. Il Pokémon Day, però, è stato anche l'occasione per celebrare il pokémon dell'anno, un concorso in cui gareggiano tutti gli 890 pokémon esistenti: a trionfare è stato l'ormai iconico Greninja, mentre Lucario e Mimikyu si sono dovuti accontentare del secondo e del terzo posto rispettivamente. Abbiamo deciso di approfittarne per scegliere anche noi i nostri pokémon preferiti, restringendo però il campo a quelli completamente nuovi che Game Freak ha introdotto nel PokéDex con Pokémon Spada e Scudo. Le nostre scelte, lo sottolineiamo, non si basano unicamente sulla loro utilità in termini di gameplay, perciò non prendete questa Top 5 come una guida ai migliori pokémon da allenare per il cosiddetto meta, e fateci sapere cosa ne pensate, e quali sono, invece, i vostri pokémon preferiti.

5. Zacian I due pokémon leggendari che rappresentano l'ottava generazione si somigliano tantissimo: sono due lupi che differiscono principalmente per qualche dettaglio e per il colore. Zamazenta è il leggendario che rappresenta Pokémon Scudo e pertanto, nella sua forma finale, indossa la criniera rossa e gialla come fosse un gigantesco scudo intorno alla testa. Zacian è invece più celeste e sinuoso, con la pelliccia che forma due alettoni e una spada letteralmente serrata tra le fauci. Eleganti e possenti, i due leggendari simbolizzano i due giochi anche nelle statistiche. La forma finale di Zamazenta ha una maggior difesa, mentre Zacian è più veloce e infligge più danni. Tutto sommato, preferiamo Zacian tra i due: ha un aspetto più figo, la sua mossa Taglio Maestoso è davvero spettacolare e infine, quando tiene la Spada rovinata e assume la forma finale, diventa di doppio tipo Folletto/Acciaio, e questo significa che ha soltanto due debolezze, mentre Zamazenta, essendo Lotta/Acciaio, ne ha almeno tre.

4. Cinderace Dobbiamo ammettere che i pokémon iniziali di ottava generazione non ci avevano convinto del tutto quando abbiamo cominciato la nostra partita. Avevano un aspetto un po' banale rispetto a quelli delle generazioni precedenti, e alla fine abbiamo scelto Scorbunny perché solitamente prendiamo sempre il tipo Fuoco. Una scelta saggia visto che ci ha facilitato tantissimo l'avventura, soprattutto perché il team del nostro rivale Hop, che abbiamo affrontato un sacco di volte, ne usciva decisamente svantaggiato. Alla fine, dopo parecchie ore in sua compagnia, abbiamo cominciato ad apprezzare l'ultima evoluzione di Scorbunny, Cinderace. Game Freak si è ispirato al nostro sport nazionale, infatti Cinderace si comporta proprio come un calciatore e la sua mossa preferita, Palla infuocata, è uno spettacolare tiro infuocato in porta, anche se la porta è la faccia del pokémon avversario. Pur essendo solo di tipo Fuoco, e avendo perciò diverse debolezze, Cinderace è un mostro velocissimo e potente che occuperà un posto di rilievo nella vostra squadra fino alla fine del gioco.

3. Corviknight Siamo particolarmente legati a Corviknight per due motivi. In primo luogo, è magnifico. È un corvo corazzato, rappresenta l'idea del "cavaliere" che si sposa perfettamente con la mitologia vagamente britannica di Galar, è il pokémon che fa girare il sistema dei Volotaxi ed è stato uno dei primi di ottava generazione ad essere svelato. È anche un ottimo pokémon in generale di tipo doppio Acciaio/Volante e ha una forma Gigamax spettacolare da catturare nei Raid Dynamax delle Terre Selvagge. Il vero motivo per cui lo abbiamo in simpatia, però, è un altro: lo abbiamo visto crescere! Rookidee è uno dei primi pokémon che si catturano nei percorsi di Galar, si evolve in Corvisquire a livello 18 e poi in Corviknight a livello 38: praticamente ci ha accompagnato per tutta l'avventura e abbiamo sofferto tantissimo quando abbiamo dovuto sostituirlo con un Corviknight in grado di Gigamaxizzarsi.

2. Toxtricity Col suo peculiare doppio tipo Elettro/Veleno, Toxtricity è uno dei pokémon meglio riusciti dell'ottava generazione. Si evolve a livello 30 da Toxel, un tenerissimo cucciolo di pokémon che potrete catturare in varie zone di Galar o ricevere semplicemente in regalo nell'Ostello del percorso 5. La cosa più curiosa è che Toxtricity ha due forme basate sulla sua natura. Se la natura di Toxel è Ardita, Audace, Decisa, Birbona, Docile, Scaltra, Fiacca, Lesta, Allegra, Ingenua, Ardente, Vivace o Furba, allora si evolverà nella forma Melodia. Se invece è Schiva, Sicura, Placida, Timida, Seria, Modesta, Mite, Quieta, Ritrosa, Calma, Gentile o Cauta, si evolverà nella forma Basso. Alcune animazioni di Toxtricity sono geniali - nella forma Melodia, per esempio, strimpella il proprio petto come fossero le corde di una chitarra - e la sua forma Gigamax è strepitosa. E poi, con le sue ottime mosse, è stato la nostra punta di diamante in alcune delle lotte più difficili che abbiamo affrontato.