Samsung T7 Touch, la recensione

La recensione del Samsung T7 Touch, giunto nelle nostre mani nella versione silver da 500GB, ci offre l'occasione di parlare di SSD esterni di ultima generazione con un modello piccolo, robusto ed elegante che è capace di arrivare, in combinazione con una porta USB 3.2 Gen 2, a una velocità di lettura di 1.050MB/s. Abbastanza quindi per trasferire grossi file rapidamente, ma anche per caricare direttamente dall'unità portatile giochi e applicazioni per PC o per effettuare backup rapidi, anche da smartphone grazie a un secondo cavo USB Type C incluso nella confezione. Certo il disco a stato solido Samsung, non costa poco, ma per rendersi appetibile mette in campo una particolarità suggerita dalla dicitura Touch del nome. Incorpora infatti un lettore di impronte digitali che permette di frapporre un ulteriore livello di sicurezza tra eventuali malintenzionati e i nostri dati più preziosi.

Sicurezza, estetica e benchmark sintetici

Con una lunghezza di 85 millimetri e una larghezza di 57, il Samsung T7 Touch ha un'area non molto superiore a quella di una carta di credito e grazie allo spessore di appena 6 millimetri può essere infilato senza sforzi nella tasca dei pantaloni o nel taschino di una borsa. Ma è all'aperto che fa la sua figura, elegante e tutto in alluminio, con i bordi arrotondati e un piccolo riquadro dai lati illuminati che si alternano creando una semplice animazione. Ed è proprio all'interno di questo quadrato luminoso che si nasconde il segreto di una SSD esterna che guarda alla sicurezza implementando un sistema di sblocco biometrico utile sia per togliere di mezzo eventuali password, risultando comunque più sicuro, sia per combinarsi con il classico codice di sblocco garantendo un livello di sicurezza decisamente elevato. Inoltre, come anticipato, è compatibile con smartphone e tablet, cosa che rende questo dispositivo potenzialmente perfetta per chi ha bisogno di spostare dati sensibili tra più dispositivi, complici la facilità di configurazione dell'applicazione dedicata e la velocità di trasferimento che ci porta infine agli inevitabili benchmark.

Una volta inserito il cavo nel nostro PC di prova e rilevata l'unità, cosa che avviene istantaneamente visto che l'SSD Samsung T7 Touch si comporta come una normale unità esterna USB, abbiamo lanciato il classico test multiplo di CrystalDiskMark 7, già preimpostato per effettuare cinque misurazioni e restituire un valore medio attendibile. Così facendo ci siamo trovati di fronte a valori medi di 1009MB/s in lettura e 860MB/s in scrittura che, su sistema basato su AMD Ryzen 5 3600X con interfaccia PCIe 4.0, ci hanno dato conferma delle ottime capacità di una SSD in linea con i modelli di punta del momento e capace di toccare punte di 500MB/s anche su una porta USB 3.0, quella un tempo chiamata USB SS e ora 3.2 Gen 1, garantendo comunque una velocità largamente superiore a quella di un classico disco meccanico esterno. Risulta inoltre comunque alla pari con un'unità SATA III interna.