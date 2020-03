Che fine ha fatto... Onimusha

A cercare di fermare le ambizioni di questi orrendi mostri interveniva quindi il samurai Samanosuke Akechi, che partiva inizialmente in missione per liberare la principessa Yuki, figlia del capo del clan Saito della provincia di Mino, rapita dallo stesso Nobunaga, ma finiva poi per essre coinvolto in una guerra ancora più grande e ad affrontare le orde maledette per riportare la pace su quelle terre martoriate. Top-selling game su PlayStation 2 in Giappone, Onimusha Warlord ebbe presto un seguito nel 2002. Onimusha 2: Samurai's Destiny, ripartiva qualche anno dopo la vittoria di Samanosuke, con i demoni che ritornavano nel mondo reale alla conquista delle contee, seminando in maniera indiscriminata terrore e distruzione. Fra le vittime di questa nuova ondata di violenze c'era anche il villaggio del clan Yagyu, il cui leader era il padre di Jubei, il nuovo protagonista.

Un'affermazione dovuta anche alle ambientazioni e al carismatico protagonista. Onimusha conduceva infatti per mano il giocatore in un Giappone Feudale del XVI secolo, ma condito da forti tinte fantasy. Personaggi reali, in buona parte presi dalla tradizione popolare del Paese del Sol Levante, si muovevano fianco a fianco con creature di fantasia sullo sfondo di avvenimenti storici dell'epoca Sengoku. Il gioco raccontava di Nobunaga Oda, un daimyō esistito davvero, che ferito a morte dopo la sanguinosa battaglia di Okehazama del 1560, ritornava in vita grazie al potere dei Genma e del loro sovrano, Fortinbras. L'obiettivo era quello di fargli continuare l'opera di unificazione del Giappone sotto l'egida dei demoni.

Kazunori Kadoi vorrebbe ovviamente sviluppare l'eventuale opera "in stile GTA" sulle console di prossima generazione, per realizzare qualcosa di "moderno" ma con un occhio rivolto sempre alla tradizione del franchise. Un marchio che ha visto la luce su PlayStation 2 nel 2001 con Onimusha Warlord, di cui recentemente abbiamo avuto un'edizione adattata per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, raccogliendo parecchi consensi tra il pubblico. Con una giocabilità meno frenetica di un Devil May Cry, ma al contempo più dinamica, a tratti, di un qualsiasi Resident Evil, da cui comunque mutuava molti aspetti, dalle inquadrature fisse ai fondali pre-renderizzati fino all'arcifamosa erbetta verde curativa, il titolo divenne ben presto un successo.

L’eredità di Samanosuke

Questi, dopo un lungo periodo di allenamenti solitari, arrivava sul posto trovando tutti morti. Mentre vagava fra le rovine fumanti del villaggio, una strana donna Oni di nome Takajo richiamava la sua attenzione, rivelandogli di essere la madre, alcuni particolari sulla sua discendenza e il nome del responsabile del massacro: Nobunaga. Da lì iniziava un lungo viaggio che portava l'eroe attraverso lande desolate e luoghi magici, alla ricerca dei suoi nemici e dell'enorme potere lasciato in eredità da Samanosuke.

La struttura di gioco di Onimusha 2 era concettualmente simile a quella del predecessore, ma arricchita da alcune interessanti novità che davano per certi versi un tocco da GDR al prodotto. Innanzitutto, oltre alla possibilità di interagire con gli abitanti dei villaggi, comprare o scambiare oggetti, erano presenti un discreto numero di alleati al fianco di Jubei, ognuno abile in una particolare tecnica di combattimento o nell'uso di determinate armi. Questi personaggi garantivano supporto al protagonista ma in cambio bisognava dare loro qualcosa. Il loro comportamento non era infatti predefinito, ma dipendeva dal modo in cui si interagiva con essi e da come si gestivano i rapporti di amicizia.

I vari elementi del gruppetto potevano poi essere controllati in prima persona dall'utente in specifiche side-quest - altra novità - legate alle vicende di Jubei, magari appunto per aiutarlo a superare un certo ostacolo o per liberarlo da qualche trappola. Durante queste fasi ai personaggi veniva data la possibilità di equipaggiare un braccialetto che permetteva loro di assorbire le anime dei nemici sconfitti. Di nuovo c'era inoltre un sistema di potenziamento delle mosse eseguibili in aggiunta alle armi, che preveda l'acquisizione di determinate abilità prima di poter fruire di alcune combinazioni di attacco. Il successo di Onimusha 2 fu talmente tale da non poter esimere Capcom dal rilasciare, due anni dopo un immancabile terzo capitolo dopo aver prodotto, nel mezzo, due spin-off, cioè a dire un picchiaduro multigiocatore per PlayStation 2, Onimusha Blade Warriors, e uno strategico con elementi RPG intitolato Onimusha Tactics per Game Boy Advance.