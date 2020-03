NieR Replicant torna con una nuova versione per PS4, PC e Xbox One, trailer da Square Enix

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è stato annunciato a sorpresa nel corso di un evento in livestream da parte di Square Enix, come nuova versione del cult NieR Replicant uscito originariamente sulle console di generazione scorsa e in arrivo per PS4, PC e Xbox One.

Si tratta di un action RPG che fa parte dell'universo di Drakengard, anche se in maniera indiretta, e rappresenta una storia precedente a NieR: Automata. Con un'affermazione piuttosto sibillina, il producer Yosuke Saito definisce NieR Replicant ver. 1.22474487139 una "nuova versione" del gioco, distinguendo l'operazione da quella di un normale remake o da un remaster, dunque non sappiamo precisamente cosa aspettarci, forse un gioco contenente differenze contenutistiche anche importanti rispetto all'originale.

Tra le caratteristiche annunciate nel corso della presentazione c'è la presenza di dialoghi interamente doppiati e registrati ex-novo e in effetti molti contenuti aggiuntivi rispetto all'originale, che dovrebbero modificarne storia e struttura in larga parte.

Lo sviluppo è affidato al team Toylogic, ma sotto stretta supervisione da parte degli autori originali, inoltre stupisce alquanto il coinvolgimento diretto di Takahisa Taura di PlatinumGames, che ha lavorato già a NieR: Automata, come supporto per la creazione di questo nuovo titolo.

Saito, nella presentazione, ha anche menzionato un possibile nuovo finale per il gioco, anche se la questione non è ancora sicura, mentre Keiichi Okabe è stato confermato nuovamente alla composizione della colonna sonora, che rappresentava peraltro un elemento di grande importanza già nell'originale.

Uscito originariamente nel 2010, NieR Replicant era la versione nipponica, esclusivamente dedicata a PS3, dell'action RPG noto in occidente come NieR Gestalt (o semplicemente NieR), disponibile invece su Xbox 360. I due giochi condividono lo stesso mondo e la stessa storia ma hanno protagonista differente. Vediamo dunque il trailer di presentazione di NieR Replicant ver. 1.22474487139 qui sopra, in attesa di avere maggiori notizie e indicazioni sulla data di uscita.