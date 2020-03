Marvel's Spider-Man 2 su PS5: un leak rivela uscita e personaggi, fra cui Venom

Marvel's Spider-Man 2, il nuovo episodio della serie di Insomniac Games in uscita su PS5, è stato protagonista di un leak che ha rivelato diversi dettagli sul gioco, fra cui la presenza di Venom.



Il rumor, da prendere ovviamente con le pinze, conferma che il titolo farà il proprio debutto il prossimo autunno su PlayStation 5 e rivela numerosi dettagli, fra cui naturalmente la connotazione interamente single player del gioco.



Ambientato durante l'inverno, alcuni mesi dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man, il sequel includerà le aree del Queens e di Brooklyn, consegnandoci dunque una mappa sostanzialmente più ampia rispetto al passato e con la possibilità di accedere ad alcuni edifici.



Peter Parker resterà il protagonista dell'avventura, sebbene Miles Morales rivestirà un ruolo importante ai fini della storia e potremo nuovamente controllarlo in alcune missioni: addirittura si parla della possibilità di effettuare lo switch fra un personaggio all'altro in qualsiasi momento, ma bisognerà vedere se Insomniac Games punterà davvero su tale feature.



Marvel's Spider-Man 2 offrirà meccaniche di web swinging migliorate e nuove animazioni a supporto dei relativi movimenti, addirittura dando agli utenti la possibilità di scegliere fra tre differenti stili: uno basato sulla fisica simile all'originale Spider-Man 2 del 2004, uno assistito e un terzo ibrido, più vicino a quello visto nel primo capitolo.



La trama del gioco vedrà Eddie Brock svolgere un ruolo fondamentale, ma non sarà lui a vestire il simbionte di Venom, bensì Harry Osborn: un modo per rivisitare il personaggio e fornire un punto di vista unico. Sembra inoltre che suo padre, Norman, potrebbe presentarsi come Red Goblin grazie alla fusione con Carnage.