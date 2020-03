Fortnite Capitolo 2, sfide Dispetto di Miaoscolo disponibili (Stagione 2 Settimana 5)

Nel momento in cui scriviamo, gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2. Del resto anche oggi 19 marzo 2020 è un giovedì, e gli sviluppatori del Battle Royale più famoso al mondo rilasciano le nuove missioni proprio di giovedì. In particolare, queste sono le sfide della Settimana 5 della Stagione 2.

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 fanno riferimento al set Dispetto di Miaoscolo, ma per il momento non pare sarà possibile sbloccare lo stile esclusivo Spettro o Ombra di questo personaggio del nuovo Battle Pass di Fortnite. Il livello di difficoltà delle missioni è quello che potreste attendervi: ci saranno dei luoghi da raggiungere, dei danni da infliggere con armi particolari, e molto altro ancora. Nelle prossime ore arriveranno le nostre solite guide per aiutarvi, e dunque restate sulle nostre pagine.

Ecco qui di seguito tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 5, in un pratico elenco e ora disponibili per il completamento. Sempre che i server non finiscano offline, dato che gli italiani giocando a Fortnite stanno congestionando le reti internet di tutti gli operatori.

Cerca dei forzieri a Brughiere Brumose o Borgo Bislacco

Elimina giocatori con fucili d'assalto da almeno 50 metri

Consuma del pesce per ottenere salute o scudi

Infliggi danni ai giocatori mentre usi cartone insidioso

Sopravvivi a una caduta dal quinto piano o più

Infliggi danno agli scagnozzi con picconi

Visita Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola

Calcia un pallone da calcio per 100 metri

Infliggi danni ai giocatori usando mitragliatrici

Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno flopper