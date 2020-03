Fortnite, sfide di Deadpool della Settimana 5 e 6 svelate in anticipo

Deadpool è la skin segreta di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. D'accordo, non così tanto segreta poi, da quando gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di svelarla in anticipo sin dall'inizio della stagione in corso tra le ricompense del Battle Pass. Ogni venerdì arrivano le sue sfide, completate le quali i giocatori ottengono determinate ricompense. Adesso conosciamo in anticipo quelle della Settimana 5 e 6.

Le sfide di Deadpool della Settimana 5 e 6 sono infatti contenute nei file di gioco dell'Aggiornamento 12.20: i dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games le hanno trovate quasi subito. Permetteranno di ottenere una schermata di caricamento bonus e poi una copertura a tema, ma per ottenere la Skin Deadpool bisognerà attendere almeno fino alla Settimana 7, se non fino alla Settimana 8.

Le sfide di Deadpool della Settimana 5 di Fortnite saranno Trova l'unicorno peluche di Deadpool e poi Accogli l'arcobaleno visitando i ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola. Verranno rese disponibili questo venerdì 20 marzo 2020.

Le sfide di Deadpool della Settimana 6 di Fortnite saranno invece Trova il pennarello nero di Deadpool e poi Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre. Saranno disponibili a partire da venerdì 27 marzo 2020. Vi terremo aggiornati man mano che gli sviluppatori di Epic Games rilasceranno queste nuove missioni.

Trova le katane di Deadpool e distruggi i gabinetti.