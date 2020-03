Fortnite, Trova le katane di Deadpool

Trova le katane di Deadpool è una delle nuove sfide dedicate all'eroe di Marvel Studios su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Gli sviluppatori di Epic Games ne rilasciano due ogni nuova settimana, e Trova le katane di Deadpool fa parte del mini set della Settimana 4, rilasciato nelle scorse ore. Questa è una guida che vi spiegherà meglio di cosa si tratta, e come completarla in fretta.

Per completare la sfida Trova le katane di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 non avrete neppure bisogno di avviare una nuova partita. Recatevi come prima cosa nel nascondiglio segreto di Deadpool, accessibile dal menù del Pass Battaglia, selezionando il condotto di ventilazione sulla destra. Nel nascondiglio, noterete che il PC presenta ora due nuove missioni... e anche una katana conficcata nel muro. Interagite con la stessa per raccoglierla.

Siete già a metà della missione, ora manca solo la seconda katana da trovare. Tornate nel menù del Pass Battaglia, e selezionata la schermata di potenziamento eroi dedicata alla Skin Maya. Sulla sinistra, noterete alcuni pezzi di equipaggiamento e la seconda katana di Deadpool poggiata alla parete. Interagite anche con quest'arma, e avrete ufficialmente completato la missione.

Ed eccovi infine un video che potrete seguire passo passo per portare a termine la sfida Trova le katane di Deadpool in pochi secondi. La Skin dell'eroe Marvel non verrà regalata ai possessori del Pass Battaglia prima almeno della settimana 6.