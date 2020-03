Apple e Coronavirus: negozi chiusi in tutto il mondo, ma in Cina restano aperti

Tempi di pandemia globale, ma anche di bizzarrie. Prendiamo ad esempio la decisione di Tim Cook delle ultime ore: il CEO della società di Cupertino ha stabilito qualcosa che potrebbe stupire, almeno ad uno sguardo superficiale. Negozi di Apple chiusi in tutto il mondo... ma in Cina restano aperti.

Molto semplicemente, Tim Cook di Apple ha sottolineato come il tasso di contagio del Coronavirus sia ormai drasticamente diminuito in Cina. Nel resto del mondo, invece, si sta espandendo a vista d'occhio e continua a salire: ecco perché ha senso chiudere i negozi di Apple praticamente dovunque, tranne che su territorio cinese. Del resto già la WWDC 2020 si terrà solo online. "Voglio esprimere la mia profonda gratitudine al nostro team in Cina per la loro determinazione e il loro spirito. Ad oggi, tutti i nostri negozi in Cina sono stati riaperti. Voglio anche ringraziare il nostro team operativo e i nostri partner per i notevoli sforzi fatti per ripristinare la nostra catena di approvvigionamento".

I negozi di Apple resteranno chiusi in tutto il mondo fino al prossimo 27 marzo 2020, salvo complicazioni; Cina esclusa, come abbiamo già ribadito. Tim Cook ha approfittato dell'occasione per ringraziare tutti i suoi dipendenti, nonché i ricercatori cinesi, e in generale tutti coloro che si stano impegnando nell'arrestare il più possibile la diffusione del Covid-19. Apple ha già donato 15 milioni di dollari in tutto il mondo, nella speranza di dare il proprio contributo contro la diffusione del virus.