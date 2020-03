Apple, la WWDC 2020 si svolgerà solo online per via del Coronavirus

Apple ha annunciato che la WWDC 2020 si terrà esclusivamente online per via delle preoccupazioni relative alla diffusione del Coronavirus. L'evento si svolgerà nel mese di giugno.



"Presenteremo la WWDC 2020 a giugno in una maniera innovativa a milioni di sviluppatori in tutto il mondo, riunendo l'intera community grazie a una nuova esperienza", ha dichiarato Phil Schiller, senior vice president del worldwide marketing di Apple.



"L'attuale situazione sanitaria ha richiesto la creazione di un nuovo format per la WWDC 2020, in grado di presentare un programma completo con keynote e sessioni online, così da offrire una grande esperienza di apprendimento per tutti. Condivideremo i dettagli nelle prossime settimane."



"Considerati tutti i nuovi prodotti e le tecnologie a cui stiamo lavorando, la WWDC 2020 sarà qualcosa di grande", ha aggiunto Craig Federighi, senior vice president del software engineering di Apple.



"Non vedo l'ora che i nostri sviluppatori possano mettere le mani sul nuovo codice e interagire in modi nuovi con gli ingegneri Apple per costruire le tecnologie e le infrastrutture che plasmeranno il futuro delle nostre piattaforme."



Il cambio di piani per la WWDC 2020 non è che l'ultima di una serie di iniziative messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus, che arriva a poche ore dalla clamorosa cancellazione dell'E3 2020.