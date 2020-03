Final Fantasy 7 Remake, gli speedrunner si sfidano sulla demo

Final Fantasy 7 Remake è in dirittura d'arrivo e la demo ha fornito un ottimo assaggio del gioco che ormai in moltissimi utenti PS4 avranno già spolpato, dunque è giunto il momento per il passo successivo, ovvero le speedrun dedicate.



A quanto pare, ci sono già diversi speedrunner che si stanno dedicando alla demo di Final Fantasy 7 Remake, cercando di ottimizzare al massimo le run per arrivare a tempi assolutamente fuori di testa. Il gameplay standard della versione di prova si attesta infatti su circa un'ora di gioco, ma il nuovo record da parte dei velocisti videoludici segna 13 minuti e 22 secondi.



Le sfide sono iniziate all'inizio di questa settimana: con l'utente desa3579, specializzato in speedrun su giochi Square Enix come Final Fantasy e Kingdom Hearts, che aveva fatto segnare 13:25. Da lì le sfide sono proseguite, con SwiftShadow che è calato di un secondo e così via fino a Ffamran, che è riuscito al momento a prevalere con la performance suddetta di 13:22.



È, questo, un altro segno di come Final Fantasy 7 Remake sia cambiato rispetto alla versione originale, visto che il nuovo combattimento in tempo reale e in stile action consente di velocizzare l'azione anche in base alla propria abilità e velocità.



La parte più impegnativa della speedrun pare sia la seconda fase del combattimento contro lo Scorpione, perché i giocatori sono chiamati ad agire velocemente e con precisione per evitare la creazione della barriera in pochi secondi.



Un bello scorno per chi giudicava la demo troppo difficile e macchinosa, si direbbe. Sempre a proposito di Final Fantasy 7 Remake, Vincenzo Lettera ci ha spiegato perché la traduzione italiana non è sbagliata.