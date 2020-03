Final Fantasy 7 Remake demo troppo difficile per l'editor di Kotaku, si lamenta e viene sommerso dagli sfottò

La demo di Final Fantasy 7 Remake è sicuramente l'argomento del momento, considerando che è uscita lunedì ed è stata scaricata da milioni di persone tra cui ovviamente molti addetti ai lavori, come l'editor di Kotaku Chris Kohler che tuttavia l'ha trovata deludente per il suo essere eccessivamente complicata, come ha lamentato su Twitter venendo prontamente subissato dalle critiche e dagli sfottò.



"Wow, la demo di Final Fantasy 7 Remake mi ha fatto davvero calare l'interesse per il gioco, non ho praticamente idea di come superare il combattimento con il primo boss, ci sono un milione di sistemi interconnessi da tenere presente tutti insieme", ha scritto Kohler, forse in un eccesso di sincerità e ingenuità, vista anche la sua posizione.



Le risposte non si sono fatte attendere e il commento di Kohler ha ricevuto una quantità di improperi notevole. La maggior parte degli utenti fanno presente come sia vergognoso che un giornalista specializzato in videogiochi non sia in grado di superare il primo boss di una demo, oltretutto per quanto riguarda un gioco che non fa del livello di sfida proprio la sua arma principale.



Ovviamente, i tweet non sono stati proprio pacati, ma alcuni si distinguono per particolare inventiva e simpatia, dunque consigliamo di scorrere tutte le risposte visibili al messaggio originale per farsi veramente due risate.



Si fa dai consigli di Yoda a quelli che con molta calma fanno presente come basti seguire alla lettera le indicazioni presenti nei dialoghi, fino ai vari meme assortiti tra i quali non poteva mancare un riferimento al celebre caso di Dean Takahashi e alla sua incapacità di passare il tutorial di Cuphead.





Wow, did that Final Fantasy VII Remake demo actually send my interest plummeting. I have basically zero idea how to play that first boss fight. A million interlocking systems all thrown at you at once. — Chris Kohler (@kobunheat) March 2, 2020