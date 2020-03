Half-Life: Alyx non è la fine della serie, Half-Life 3 è ancora possibile per Valve

Half-Life: Alyx, pur nell'entusiasmo generale, ha anche generato qualche dubbio aggiuntivo sulla possibilità di vedere proseguire la serie, motivo per il quale Valve ha voluto chiarire che il nuovo capitolo non rappresenta la conclusione della storia, aprendo dunque la porta alla possibilità di Half-Life 3, pur non menzionandolo precisamente.



Questo è infatti quanto riferito da Robin Walker di Valve, in un'intervista pubblicata da Game Informer sul prossimo lancio di Half-Life: Alyx. "Half-Life significa molto per noi ed è incredibilmente bello tornare a contatto con i personaggi, le ambientazioni e le meccaniche della serie. Ci sono membri del team che fanno parte di Valve dai tempi di Half-Life 2 e alcuni che sono con noi fin dal primo Half-Life", ha spiegato Walker. "Ci sono persone del team per cui Half-Life: Alyx rappresenta il primo contatto lavorativo con la serie e molti di questi certamente non vogliono che sia anche l'ultimo".



Questo è il sentimento comune in Valve e viene ribadito da Walker: "Vediamo assolutamente Half-Life: Alyx come il nostro ritorno in questo mondo, non come la fine di questo". Chiaramente si è guardato bene dal menzionare Half-Life 3, con tutto quello che potrebbe comportare per un elemento di Valve parlare dell'innominabile capitolo, ma il succo del discorso è quello: il nuovo Alyx rappresenta il ritorno di Valve in Half-Life, ma questo non è destinato ad esaurirsi con questo prequel.



Se non è una conferma almeno dell'esistenza della possibilità di un progetto Half-Life 3, poco ci manca. Nel frattempo, Half-Life: Alyx è tornato a mostrarsi in tre nuovi video di gameplay pubblicati da Valve, oltre a un altro successivo video di gameplay da 9 minuti che tutti insieme mostrano bene cosa sia riuscita a fare la compagnia con questo nuovo capitolo per realtà virtuale.