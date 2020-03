Half-Life: Alyx, nuovo video di gameplay da 9 minuti per il titolo Valve

Half-Life: Alyx si mostra nuovamente in azione con un video di gameplay della durata di circa 9 minuti, catturato in questo caso da IGN.com quanto ormai mancano pochi giorni al lancio.



Dopo i tre filmati ufficiali di ieri, Half-Life: Alyx si conferma un progetto davvero interessante, capace di proporre soluzioni tecniche e meccaniche innovative nell'ambito della realtà virtuale.



Le sequenze mostrano il sistema di spostamento con teletrasporto, utile per chi soffre di motion sickness, ma il gioco includerà anche movimenti tradizionali e un'interazione ambientale molto variegata.



Possiamo inoltre dare un nuovo sguardo ai combattimenti, che ci vedono impugnare diverse armi e affrontare i nemici in maniera piuttosto dinamica, sporgendoci dai ripari al fine di evitare di subire danni.



Half-Life: Alyx sarà disponibile su Steam a partire dal 23 marzo.