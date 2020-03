Google Play Store, un'app contro la diffusione del Coronavirus

Il Coronavirus è senza dubbio una delle principali preoccupazioni dell'OMS: per il momento sono circa 3000 le vittime del Covid-19, con oltre 89.000 casi di persone contagiate. Un aiuto arriva una volta tanto dal Google Play Store.

Difatti è stata resa disponibile per il download un'app coreana, che aiuta a premunirsi contro la diffusione del Coronavirus. L'applicazione ovviamente per il momento si concentra solo sul territorio coreano, e ottiene informazioni in tempo reale dal governo e dal Korea Centers for Disease Control, circa numero, età, sesso e altro relativi ai contagiati. Un'iniziativa forse anche più utile dei 100GB gratis di Wind Tre per le aree italiane colpite.

Come funziona questa applicazione? Se un utente si avvicina a circa 100 metri (o 328 passi) ad una zona dove di recente è passata una persona contagiata, l'app invia una notifica. In questo modo è possibile evitare quel luogo e prendere un'altra strada. Lo sviluppatore Bae Won-Seok ha registrato circa 20.000 download all'ora, con una popolarità crescente e relativi problemi alla stabilità dei server. Eccovi un'immagine; la seconda app più scaricata degli ultimi giorni è invece Corona Map, e almeno in questo caso il suo nome è in inglese. Anche lei è disponibile su Google Play Store.