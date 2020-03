Star Wars: L'Ascesa di Skywalker migliora molto come gioco a scorrimento 16-Bit

Il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo film della terza trilogia di Guerre Stellari, migliora molto se rivisto sottoforma di gioco a scorrimento 16-Bit, molto simile ai classici per SNES.



In questo video da 10 minuti, Mr Sunday Movies ha ricreato tutto il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e lo ha riprodotto utilizzando una piacevole grafica a 16-Bit che fa tanto Super Nintendo.



Non solo la grafica è ispirata ai classici Star Wars, anche i dialoghi sono stati impaginati all'interno di classici balloon e la musica è stata rivista in chiave retrogaming. Il risultato è notevole, sia per fedeltà che per la capacità di mantenere un giusto grado di ironia che non guasta mai.



Ovviamente, nel caso in cui non abbiate visto il film, evitare di vedere il filmato. Ci sono spoiler in ogni dove. In caso contrario potrebbe essere che, come è successo al nostro sempre moderato Simone Tagliaferri, scopriate che "hanno trovato un senso a questo film di merda".



Che ne pensate?