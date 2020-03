Fortnite Cina, nuove penalità per chi gioca troppe ore al giorno

La Cina sembra tenere in modo tutto particolare, forse anche leggermente autoritario, alla salute dei propri videogiocatori. Apprendiamo nella giornata di oggi, ad esempio, l'arrivo di molte nuove penalità per chi gioca troppe ore al giorno su Fortnite. Alcune delle quali sufficientemente invasive.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ora in Cina funzionerà in modo differente rispetto al resto del mondo, fornendo punti esperienza in modo normale solo ai giocatori che... non giocano troppo. Dopo un certo numero di ore di gioco consecutive, entrerà invece in vigore la riduzione dei punti esperienza per il proprio account: da una diminuzione al vero e proprio annullamento degli XP. Sono tutte novità introdotte con l'Aggiornamento 12.10 di Fortnite di oggi.

Ecco alcuni dei messaggi che i giocatori cinesi di Fortnite Capitolo 2 cominceranno a visualizzare da oggi. "Sei stato online per tre ore consecutive. I guadagni in-game saranno ridotti del 50% da ora in poi e il progresso della sfida è stato disabilitato. Per la tua salute, disconnettiti e riposati. L'esercizio fisico appropriato fa bene al tuo corpo."

Ancora più drastico il secondo messaggio di Fortnite Cina: "Sei entrato in un periodo di gioco non salutare. Per la propria salute, disconnettersi e riposarsi immediatamente. Se non ti disconnetti, la tua salute sarà danneggiata. I tuoi guadagni nel gioco sono già stati ridotti a zero e i progressi della sfida sono stati disabilitati. Non torneranno alla normalità fino a quando il tempo cumulativo offline raggiungerà le cinque ore".