PS5, l'interfaccia della console di Sony sarebbe bellissima se fosse come quella di questo fan

Nella giornata di ieri l'utente Reddit paulo1manso ha pubblicato un video nel quale mostrava un concept di come l'interfaccia di PlayStation 5 dovrebbe essere. Nel video si vede l'utente passare idealmente dalla home alla pagina dedicata ai singoli giochi, in questo caso The Last of Us: Parte II. Oltre alla fluidità dell'esperienza e alla pulizia dei diversi menù, questo concept è visivamente appagante, con una bella immagine di Ellie sempre sullo sfondo.



Nell'homepage, oltretutto, c'è spazio per tutte quelle informazioni live che la console dovrebbe darci, come il punto di salvataggio al quale siamo arrivati o cosa stanno facendo i nostri amici online.



Mentre l'interfaccia di Xbox Series X, molto probabilmente, assomiglierà alla nuova dashboard appena pubblicata su Xbox One, quella di PS5, come molte altre sue caratteristiche del resto, resta avvolta nella nebbia.



Quello che possiamo dire è che ci piacerebbe molto se assomigliasse a quella fatta da paulo1manso, no?