PS5, specifiche tecniche e feature extra confermate da GameStop

PS5 ha visto rivelate le proprie specifiche tecniche da GameStop, in una pagina subito rimossa dalla catena americana in cui si parla anche di alcune feature extra.



Consultando le informazioni utilizzando la cache di Google, si legge: "Una delle domande più frequenti sulle specifiche di PlayStation 5 ha trovato una conferma: la nuova console includerà un drive per leggere dischi fisici di giochi e media, ma si potranno naturalmente utilizzare anche contenuti digitali e streaming."



Si parla poi del controller: "Il nome non è ancora stato annunciato, immaginiamo sarà DualShock 5, ma il nuovo controller vanterà diverse feature inedite. Il rumble verrà rimpiazzato da un feedback aptico, rendendo più immersiva e realistica l'esperienza di gioco."



"I trigger saranno adattivi, il che significa che potranno essere programmati con vari livelli di resistenza per simulare le azioni in maniera verosimile. Dal punto di vista del design, il DualShock 5 dovrebbe somigliare al DualShock 4, ma non mancherà qualche differenza."



Si arriva quindi alla scheda tecnica di PS5:



Pieno supporto per i televisori 8K

Chipset AMD a 8 core

Audio 3D

Storage SSD appositamente disegnato

Retrocompatibilità con i giochi PS4 e l'hardware PlayStation VR

Supporto al ray tracing