Master of Magic riceve il suo primo DLC dopo 25 anni: Caster of Magic

Dopo venticinque anni dal lancio, Master of Magic ha ricevuto il suo primo DLC, chiamato Caster of Magic. Non avete capito male: stiamo parlando proprio dello storico strategico a turni fantay cui tanto devono tutti i 4x moderni. A svilupparlo per Slitherine è stata la software house SimTex, che si è anche occupata di rendere il gioco fruibile sui moderni sistemi operativi (l'originale girava solo su MS-DOS).



Caster of Magic costa 2,39€, richiede ovviamente Master of Magic per poter essere installato e offre diversi contenuti interessanti, tra i quali il miglioramento della personalizzazione del mago, un sistema diplomatico ampliato, più magie e creature fantastiche, nuove opzioni per costruire le città, un'intelligenza artificiale completamente rivista e pensata per offrire una nuova sfida anche ai giocatori veterani, più livelli di difficoltà selezionabili, più opzioni di personalizzazione delle mappe e un nuovo sistema di coda delle unità in produzione.



In realtà la storia di Caster of Magic è più articolata di quanto possa sembrare. Prima di diventare un DLC di Master of Magic era infatti una mod sviluppata dal modder Seravy partendo da una patch non ufficiale. La versione DLC integra la mod nel gioco, apportandogli anche alcune migliorie. Da notare che Seravy ha collaborato con gli sviluppatori alla realizzazione del DLC, quindi non gli è stato rubato nulla.