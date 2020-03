Xbox Series X, Microsoft sarà ai Financial Days di AMD per annunciare le RDNA2 in esclusiva?

Gli ultimi rumor su Xbox Series X sostengono che Microsoft sarà ai Financial Days di AMD che si terranno il prossimo 5 marzo 2020 alle 22. Phil Spencer salirà sul palco per annunciare che la tecnologia RDNA2 è stata sviluppata da AMD in esclusiva per il colosso di Redmond.



Come tutti i rumor prendete queste indiscrezioni con le pinze. La fonte è un post su Reddit che, per quanto lungo e strutturato, potrebbe essere semplicemente lo scritto di un bontempone con poco da fare. Le cose che dice, però, se fossero vere, sarebbero interessanti. Secondo lui Microsoft, nella persona del capo di Xbox Phil Spencer, sarà agli AMD Financial Days 2020 non solo come partner dell'azienda, ma come attore protagonista.



Similmente a quanto fatto durante i The Game Awards Spencer dovrebbe salire sul palco per presentare più a fondo Xbox Series X. E fin qui sarebbe un'ipotesi suggestiva, ma che potrebbe avere senso nella strategia comunicativa di Microsoft.



La "bomba" sarebbe che sul palco Spencer e Lisa Su, la CEO di AMD, annunceranno che la nuova generazione di schede RDNA2 è stata sviluppata in esclusiva per Microsoft. Questa nuova tecnologia offrirebbe un supporto nativo al raytracing più efficiente del 30-50% rispetto all'RTX, ma anche capacità di deep learning in grado di aumentare la risoluzione e il framerate dei giochi, oltre che di rendere molto più variabile l'intelligenza artificiale dei personaggi non giocanti.



Turn 10 starebbe lavorando su queste tecnologie e per questo motivo sarà sul palco a mostrare i risultati dei suoi sforzi, ovvero un gioco di corse ancora senza nome ricco di riflessi e spettacolari effetti grafici che metteranno in risalto la tecnologia.



Non solo, poi sarà il turno di Playground Games che annuncerà di aver applicato questi nuovi effetti a Forza Horizon 4 ottenendo, senza ottimizzazioni, il 32% di framerate in più. Combinando questi nuovi tool con la tecnologia RDNA2 gli ingegneri pensano di poter ottenere su Xbox Series X i 4K e i 120fps già oggi.



Le GPU RDNA2 saranno anche utilizzate in concerto coi server Azure per offrire questo genere di effetti anche attraverso Project xCloud. Per dimostrare le potenzialità di questa tecnologia Microsoft chiamerà nuovamente Playground Games che mostrerà l'atteso GdR in lavorazione. L'effetto scenico della foresta mostrata nel filmato viene descritto come "mind blowing".



La presentazione finisce con Lisa Su che presenta tre modelli di GPU, la più potente della quali, da 18+ TF, costerà 999 dollari. La CEO ha detto anche che i prossimi modelli a 5nm saranno persino più veloci e per questo motivo si aspetta una crescita del 40% dei proventi arrivato dal business cloud.



Tutte informazioni che, se fossero vere, sarebbero davvero esaltanti. Mancano solo pochi giorni all'appuntamento: giovedì sera potremo verificare con mano se si tratta di anticipazioni o solo dei sogni di un fan. C'è da dire che AMD presenterà effettivamente le RDNA 2 il 5 marzo 2020. Quello che dovremo vedere è se Microsoft sarà presente e soprattutto quale sarà, nel caso, il ruolo di Sony in tutto questo.



