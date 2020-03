Fortnite, ragazzino di 10 anni spaventa autista con una pistola giocattolo: arrestato

Ha dell'incredibile la vicenda di Gavin Carpenter, un ragazzino di 10 anni americano che stava giocando a Fortnite per strada. "Facendo finta" di giocare a Fortnite, ovviamente, e con la sua bella pistola giocattolo targata NERF. Finché non ha avuto l'idea, un po' meno innocente forse, di puntarla contro l'autista di un camion di passaggio.

L'autista si è spaventato, ha sbandato e frenato il veicolo prima che accadesse qualcosa di ben più grave. Non contento, ha poi inseguito Gavin fino a casa, dove nel frattempo quest'ultimo aveva trovato riparo. Da lì in poi i genitori di Gavin e l'autista si sono insultati per un po' attraverso la porta di ingresso, finché l'uomo non ha deciso di chiamare la polizia. Tutto ciò è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza dell'abitazione sull'altro lato della strada.

Buffo notare come queste cose accadano spesso e volentieri in Texas; comunque, il poliziotto ha ammanettato il ragazzino di dieci anni senza pensarci due volte e lo ha arrestato, registrando poi con calma i suoi capi di imputazione. Questo avveniva lo scorso luglio, ma la vicenda è stata resa nota per intero solo nelle ultime ore. Morale della storia? L'avvocato difensore non ha ottenuto nulla, il giudice ha riconfermato i capi d'accusa e condannato il ragazzino ad alcuni lavori utili per la comunità. Il lato positivo è che, una volta dimostrato di essersi ravveduto, la sua fedina penale uscirà pulita dalla vicenda.

Chissà in quanti adesso daranno, come spesso accade, la colpa a Fortnite. Il celebre Battle Royale di Epic Games si è reso più volte protagonista di vicende... spiacevoli.