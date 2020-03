PS2 20 anni: i 20 migliori giochi PlayStation 2

Ma al di là dei freddi numeri, PlayStation 2 era anche grandi emozioni. Emozioni trasmesse attraverso giochi straordinari, che ancora oggi i fan ricordano con affetto e che in più di un'occasione sono stati riproposti nel corso dell'attuale generazione. Per questo abbiamo deciso di festeggiare il compleanno della console insieme a voi, ricordando quelli che sono stati i migliori 20 giochi PS2, rigorosamente in ordine alfabetico. Come al solito vi aspettiamo poi qua sotto nei commenti per sapere quali sono i vostri preferiti e, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.