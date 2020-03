Facebook: nuova app Messenger, più leggera e veloce

Facebook ha lanciato la nuova app Messenger ufficiale, rendendola più leggera e veloce, con un design rinnovato che rientra nel rilancio generale avviato già nel 2019 per i vari elementi della compagnia.



Come riferito da Facebook, il nuovo Messenger ha un codice estremamente ridotto rispetto a prima, di circa l'84%. Da 1,7 milioni di righe di codice, la nuova app è composta da solo 360.000 linee, cosa che determina un'estrema leggerezza rispetto a quanto visto in precedenza.



Inoltre, "Abbiamo ricostruito le nostre funzionalità per adattarle a una nuova infrastruttura semplificata", si legge nel messaggio di Raymond Endres, vicepresidente del reparto Engineering di Messenger per Facebook, dunque tutto in linea con un'esperienza più fluida e semplice rispetto a prima, meno esosa in termini di risorse richieste.



Il nuovo Messenger rientra dunque in uno svecchiamento generale di Facebook, una sorta di vero e proprio rebranding che punta a presentare la compagnia come composta da vari servizi e applicazioni coordinate, sempre tenendo conto che la mission aziendale è fornire alle persone e alle aziende degli strumenti funzionali per la connessione, la condivisione e la costruzione di community.



La revisione generale riguarda tutta l'organizzazione dell'azienda in termini di branding e comunicazione, nelle varie divisioni che or hanno nuove pagine aziendali tra Facebook, Instagram e Twitter. Il nuovo Messenger di Facebook dovrebbe inoltre ricevere un supporto più costante, con aggiornamenti più frequenti e veloci da applicare.





Messenger is about to get a lot faster. Today we're starting to roll out a brand new @messenger for iOS. pic.twitter.com/Fl5svWD9kv — Facebook (@Facebook) March 2, 2020