Facebook ha acquisito Sanzaru Games, il team di Asgard's Wrath

Asgard's Wrath ha decisamente convinto Facebook, che ha deciso di acquisire Sanzaru Games, team autore del gioco che entra dunque a far parte degli Oculus Studios.



Reduci appunto dalla realizzazione dell'eccellente Asgard's Wrath, gli sviluppatori di Sanzaru Games continueranno a operare nei propri uffici fra Stati Uniti e Canada, in maniera indipendente, ma entreranno appunto a far parte del collettivo di proprietà di Facebook.



"La realtà virtuale rappresenta la casa di diversi sviluppatori di talento che stanno realizzando cose incredibili, muovendo i primi passi nell'ambito di un nuovo linguaggio di game design e spingendosi verso obiettivi sempre più alti", recita un post ufficiale di Oculus.



"Sanzaru Games è stato uno dei primi team a compiere questi passi, e appena qualche mese fa abbiamo visto gli standard delle produzioni VR compiere un sostanziale balzo in avanti con il lancio di Asgard's Wrath, un gioco che ha ridefinito il modo in cui i giochi in realtà virtuale dovrebbero essere."



"Il loro approccio al game design si basa su tre pilastri: grande design, splendida grafica e una solida tecnologia", ha scritto Mike Vertu, director of content presso Facebook, che auspica la nascita di produzioni ancora migliori da parte dello studio.