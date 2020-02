Samsung Galaxy S20, la ricarica rapida ha la certificazione USB-IF

Samsung Galaxy S20 offre una funzione di ricarica rapida che vanta la certificazione USB-IF. Si tratta dunque di una feature non solo veloce ma anche sicura ed efficiente.



La certificazione assegnata al Samsung Galaxy S20 assicura che il dispositivo rispetta le rigide specifiche per la ricarica USB, includendo il supporto al PPS, programmable power supply.



Si tratta di un protocollo in grado di gestire livelli di voltaggio dinamici, consentendo dunque una maggiore flessibilità nell'ambito della ricarica e un'ottimizzazione tanto sul fronte dell'efficienza quanto su quello delle emissioni termiche.



Il fatto che la ricarica rapida del Samsung Galaxy S20 vanti questa certificazione significa che il terminale rispetta i criteri Power Delivery 3.0, sebbene le specifiche varino a seconda del modello.



Come infatti saprete, il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy S20+ supportano caricatori fino a 25W, mentre il Samsung Galaxy S20 Ultra supporta caricatori fino a 45W.