Disney: Bob Iger non è più il CEO della compagnia

Bob Iger non è più il CEO di Disney. Al suo posto è subentrato Bob Chapek, che prima di assurgere al vertice si occupava dei parchi e delle esperienze della compagnia. L'avvicendamento è immediato, ma Iger rimarrà come presidente esecutivo fino al 31 dicembre 2021.



Ad annunciare il passo indietro è stato Iger stesso con un comunicato stampa, in cui parla di un momento perfetto per l'ingresso di un nuovo CEO in Disney, visto il successo di Disney Plus e vista l'integrazione sempre più profonda di Twenty-First Century Fox nella compagnia. "Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per i prossimi 22 mesi, mentre assume il suo nuovo ruolo e approfondisce le attività di Disney" ha dichiarato Iger, che ha aggiunto: "Contemporaneamente continuerò a concentrarmi sugli sforzi creativi dell'azienda."



Chapek è il settimo CEO di Disney nei suoi quasi cento anni di storia e avrà un bel da fare per stare al passo con il suo predecessore. Durante l'epoca Iger, Disney è cresciuta moltissimo, acquisendo compagnie di successo come la prolifica Marvel, Pixar, Lucasfilm e la già citata Fox. Il servizio di video streaming in abbonamento Disney è stato la sua ultima sfida, a quanto pare vinta anch'essa dato l'altissimo numero di abbonati nelle prime settimane.