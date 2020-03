Streets of Rage 4, la cooperativa a quattro in un nuovo video di gameplay

Streets of Rage 4 includerà una modalità cooperativa per quattro giocatori, che è stata mostrata nel nuovo video di gameplay realizzato da Game Informer.



Disponibile esclusivamente in locale (online il multiplayer sarà limitato a due partecipanti), questa particolare feature di Streets of Rage 4 promette di rilanciare alla grande il couch play con gli amici, come del resto facevano gli episodi originali per Mega Drive.



In questo caso i redattori della rivista americana hanno affrontato orde di nemici nei panni di Adam, Floyd, Axel e Cherry, sbaragliando gli avversari a colpi di combo e spettacolari mosse speciali.



Al netto di uno stile grafico completamente rinnovato, i richiami ai precedenti capitoli di Streets of Rage sono tanti ed evidenti, in particolare nello scorrimento degli scenari.



La sensazione, inoltre, è che gli sviluppatori abbiano curato in maniera particolare la resa degli impatti, "rallentando" le animazioni in presenza di un colpo andato a segno al fine di rappresentarne la fisicità in maniera netta ed evidente.