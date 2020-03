Euronics, volantino Facciamo a Metà: offerte su PS4 e televisori

Euronics ha lanciato il nuovo volantino Facciamo a Metà: valido fino al 18 marzo, include offerte su PS4 e su numerosi televisori. Quelle che trovate di seguito valgono per i punti vendita della catena Tufano.



Nello specifico, PlayStation 4 da 500 GB in bundle con Fortnite e Call of Duty: Infinite Warfare può essere acquistata al prezzo di 289,99 euro anziché 329,99, risparmiando 40 euro.



Le altre promozioni riguardano per lo più i televisori, che usufruiscono di uno sconto del 50% laddove si acquisti un secondo prodotto più costoso del valore di almeno 499 euro: se insieme a un amico volete cambiare TV, ecco l'occasione giusta.



Usufruendo delle offerte è possibile portarsi a casa un LG OLED da 55 pollici per appena 649,50 euro, oppure un Samsung QLED da 75 pollici per appena 799,50 euro.



Naturalmente bisogna considerare il secondo acquisto che verrà effettuato a prezzo pieno, ma si tratta in ogni caso di una promo interessante.