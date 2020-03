FIFA 20: rigore segnato ma non rilevato, pro player eliminato da un torneo ufficiale per un bug

FIFA 20 ha ancora qualcosa da aggiustare per quanto riguarda la rilevazione dei gol e se n'è accorto bene anche Giuseppe Guastella, un pro player del gioco calcistico EA che si è ritrovato eliminato da un torneo ufficiale perché il gioco non ha rilevato il gol segnato con un rigore a causa di un evidente bug.



Domenica 1 marzo, Guastella stava giocando una partita decisa per la prosecuzione nel FUT Champions Cup ufficiale di FIFA 20, ma si è ritrovato eliminato dopo aver segnato comunque un gol. Come dimostrato dal tweet riportato qui sotto dallo stesso pro player con tanto di video, il giocatore ha correttamente segnato dal dischetto ma evidentemente il sistema non ha interpretato bene la situazione, forse ingannato dal fatto che la palla ha colpito il palo e ha attraversato la linea di poco.



Guastella, che è stato cinque volte finalista di FIFA e giocava la partita con i Los Angeles Galaxy, si è così ritrovato ingiustamente eliminato dalle qualificazioni online per la FUT Champions Cup, con la partita che si è decisa ai rigori ma è stata evidentemente falsata da un bug.



Il giocatore si è rivolto agli organizzatori del torneo per chiedere di poter disputare nuovamente la partita, o quantomeno i calci di rigore, ma a quanto pare non è stato concesso: in base a quanto riferito, gli amministratori reputano valida la decisione del gioco, nonostante questa sia palesemente scorretta in questo caso.



"EA deve aggiustare questi grossi problemi nel gioco", ha affermato Guastella, aggiungendo peraltro varie altre questioni sull'organizzazione del torneo, che a quanto pare era stato posticipato a causa di un attacco hacker, costretto a giocare di domenica e infine rovinato da un bug di queste dimensioni. "Sono un giocatore appassionato e competo in questo gioco al massimo, ma come si può prenderlo seriamente quando EA stessa non prende seriamente questi problemi elementari?"



Non è peraltro il primo problema emerso in questi giorni su FIFA 20, visto che è proprio di poco fa la notizia di una partita tra professionisti decisa a sasso, carta, forbici a causa di problemi dei server.





This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I'm out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98 — Giuseppe Guastella (@Guastella11) March 1, 2020