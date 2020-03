Fortnite, Monete XP: dove trovare le monete dei punti esperienza

Guadagnare punti esperienza su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 non è così semplice, almeno in queste prime settimane della nuova stagione di Epic Games. Ecco perché potrebbe tornarvi particolarmente utile una guida dedicata alle Monete XP del Battle Royale.

Le Monete XP di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono gettoni di punti esperienza: basta raccoglierle per guadagnarne davvero parecchi. Suddivise nei colori verde, blu, viola e arancione, queste monete sono nascoste un po' ovunque sulla mappa di gioco di Epic Games; e le loro posizioni non sono le stesse della scorsa stagione.

Ecco dunque una pratica immagine, che mostra la posizione di tutte le Monete XP attualmente disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Raccoglietele per guadagnare tanti punti esperienza!