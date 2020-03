Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, ottimi voti su Famitsu

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX ha ricevuto ottimi voti su Famitsu: la rivista giapponese ha particolarmente apprezzato il remake Nintendo, assegnandogli tre 9 e un 8, per un totale di 35/40.



Disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 marzo, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX ci metterà nei panni di un personaggio trasformato in Pokémon che decide di aiutare i suoi simili esplorando dungeon pieni di insidie.



Rispetto all'originale, la nuova versione vanta una splendida grafica poligonale, che fa uso di cel shading e tonalità pastello per dar vita ad atmosfere davvero particolari, unitamente a un gameplay ottimizzato.



Famitsu - I voti del numero 1631



Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch) - 9/9/9/8 [35/40]

Just Dance 2020 (Switch) - 9/8/8/7 [32/40]

Winning Post 9 2020 (PS4, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]