Dragon Ball Heroes: una nuova trasformazione divina, nell'episodio 21 dell'anime

Super Dragon Ball Heroes, l'anime non canonico dedicato al franchise di Akira Toriyama, continua con la messa in onda di nuovi episodi in Giappone. L'ultimo dei quali ha mostrato una trasformazione divina inedita.

Ebbene sì, l'episodio 21 dell'anime Super Dragon Ball Heroes ha mostrato una trasformazione mai vista prima. Non indovinereste mai quale personaggio ha coinvolto: Tokitoki, il compagno di avventure alato della Kaioshin del Tempo (Supreme Kai of Time). La leader della Pattuglia Temporale vista anche in Dragon Ball Xenoverse 2, insomma.

Durante lo scontro finale contro il Regno Demoniaco, Tokitoki è entrato in azione per aiutare Trunks Super Saiyan God: trasformandosi è diventato molto più potente e ha inferto il colpo finale all'intero regno dei demoni. Nessuno si aspettava che Tokitoki fosse in grado di trasformarsi, tra l'altro. Ecco il video, riportato dalla redazione di comicbook.com. Il momento che vi interessa si trova al minuto 4.40 circa.