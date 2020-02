Dragon Ball Heroes: Trunks Super Saiyan God si mostra in nuove immagini

Sapete che ora Trunks, il celebre personaggio di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, possiede anche una trasformazione in Super Saiyan God? Solo in Super Dragon Ball Heroes ovviamente, dove il mondo del canonico e del non canonico convivono (più o meno) pacificamente.

E proprio alla trasformazione di Trunks Super Saiyan God possiamo oggi dare un'occhiata più da vicino, grazie a nuove immagini e di altrettanto materiale promozionale inedito; tutto ciò proviene dal numero di marzo 2020 di Saikyo Jump. Questa trasformazione di Trunks debutterà nel nuovo arco narrativo del Conflitto Universale e dell'Oscuro Regno Demoniaco, quest'ultimo preso al centro anche dei nuovi episodi dell'anime di Dragon Ball Heroes.

Cosa ne pensate della nuova trasformazione di Trunks? Ricordiamo che è stata scelta, tra le altre cose, anche per i possibili problemi che i capelli di Trunks avrebbero comportato nella trasformazione in Super Saiyan 4. Anche quest'ultima è perfettamente canonica, in Super Dragon Ball Heroes (manga, anime e gioco arcade).