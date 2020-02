The Last of US 2 scene di nudo e contenuti di natura sessuale? Così fa pensare la classificazione

The Last of Us 2 potrebbe avere scene di nudo e contenuti di natura sessuale, almeno questo è ciò che si evince dalla classificazione dell'ente americano ESRB, che gli ha affibbiato un rating di M/17+. Nelle sue descrizioni, l'ESRB distingue chiaramente i temi di natura sessuale dei contenuti di natura sessuale.



I contenuti di natura sessuale sono tutte le rappresentazioni non esplicite di comportamenti sessuali e possono includere scene di nudità parziale. Cosa aggiungeranno a The Last of Us 2 questi momenti è ancora tutto da chiarire, visto che Naughty Dog non ha mai toccato l'argomento. L'ipotesi più accreditata è che riguardino Ellie, ma si tratta di semplici supposizioni. Potrebbero anche essere scene di personaggi secondari, per quel che ne sappiamo.



Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di The Last of Us 2 è stata fissata al 29 maggio 2020. Il gioco è un'esclusiva PS4 anche se alcuni annunci lavorativi di Naughty Dog hanno fatto pensare a un possibile arrivo su PC. Non subito, ovviamente, ma nei prossimi mesi.