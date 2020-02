Clash Royale: Il Bilanciamento della Stagione 8

SCARICUCCIOLI: Danno incrementato del 20%; Velocità colpi diminuita da 1,6 a 2 secondi; Velocità Primo attacco aumentata da 1,4 a 1 secondo; Tempo di schieramento totale: 0,15 secondi.

Gli Scaricuccioli hanno un potere importante ovvero quello di stordire i propri nemici.

Quindi se da un lato riescono a fermare le azioni dei propri avversari, dall'altro risultano molto fragili e poco pericolosi soprattutto quando vengono contrattaccati da alcune combo.

Gli sviluppatori del gioco, hanno aumentato il danno complessivo ma nello stesso tempo hanno diminuito la loro velocità di colpi per permettere un danno maggiore e un tempo di ripresa più veloce per i propri avversari.

In cambio di ciò, essi potranno effettuare un primo attacco più veloce che potrebbe essere utile nel fermare la carica dei Principi o altre carte rapide prima che arrivino subito al loro obiettivo.



CAPANNA DEI BARBARI: Tempo di vita ridotto da 60 a 50 secondi; Tempo di schieramento ridotto da 13,5 a 12,5 secondi; al termine della vita schiera 2 barbari invece di 0.

Da quando i Barbari sono stati rilavorati, anche la loro capanna ha subito il colpo. Perciò, i creatori del gioco hanno voluto ristabilire i giusti equilibri per questa carta che ha comunque un costo elevato.

Il tempo di vita è stato ridotto ma nonostante ciò, la capanna schiererà lo stesso numero di barbari (10).

L'ultima orda verrà schierata al termine della sua vita, così da renderla più resistente a incantesimi o carte come Gigante e Golem. Inoltre, lo schieramento più rapido permetterà alle orde di portare vari squilibri alle difese nemiche.



MAIALI ROYALE: Danno aumentato del 6%.

I Maiali Royale attualmente non risultano molto competitivi e nella ladder sono molto deboli contro Maghi e Valchirie. Anche nelle sfide vengono battuti subito da Gran Cavalieri e Torri Bombardiere. Così, i creatori del gioco hanno deciso di aumentare il loro danno per bilanciare al meglio il loro costo di mana.



STREGA: Velocità Primo attacco a bersaglio aumentata da 1 a 0,7 secondi.

Alcuni mesi fa sono state depotenziate molte carte potenti, tra cui la Strega. Con la riduzione della velocità di attacco e del suo schieramento, essa era risultata molto debole contro Orde di scheletri e truppe fragili.

Quindi con un primo attacco più veloce, la Strega riuscirà a sventare al meglio le varie truppe nemiche.