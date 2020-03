PS2 compie 20 anni, riviviamoli insieme nella diretta live di oggi!

PS2 compie oggi ben 20 anni, un anniversario di tutto rispetto per una delle console più significative della storia, dunque si tratta di una data da ricordare e una celebrazione da tenere presente, meglio ancora se con una bella diretta live di Multiplayer.it dedicata.



L'appuntamento è dunque fissato per oggi alle ore 14:00 con Vincenzo e gli altri della redazione, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure direttamente aprendo il player riportato qui sotto. Ripercorriamo dunque insieme la storia della celebre console che ha contribuito a costruire il mito di Sony PlayStation, considerando che rimane tutt'ora la console più venduta di tutti i tempi, con i suoi 150 milioni di unità piazzate in tutto il mondo.



Insomma, di argomenti per parlarne ce ne sono parecchi, ma al di là dei freddi numeri in questo caso contano i ricordi: la live di oggi si concentrerà dunque su quel periodo storico, sulle esclusive PlayStation 2, sui giochi provenienti dal Giappone e sui successi riscossi in occidente, ma anche sui nostri ricordi sul nostro vissuto da videogiocatori alle prese con quella console storica.



Vista la condivisione dell'argomento, invitiamo tutti a partecipare attivamente alla diretta, presentandoci puntuali alle ore 14:00 con l'avvio della live, commentando su Twitch e festeggiando tutti insieme questo storico anniversario, che giunge proprio in un periodo dove ci troviamo ormai tutti in attesa di qualche informazione su PS5.