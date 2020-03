Wind Tre, messaggi di addio ai clienti: W3 è il nuovo operatore unico?

Pare che il nuovo operatore unico (e brand unico) che unirà per sempre Wind e Tre sia praticamente dietro l'angolo. Difatti nelle ultime ore Wind Tre sta inviando messaggi di addio ai propri clienti, ma non tristi: qualcosa di importante avverrà nei prossimi giorni.

Tanti clienti Wind Tre stanno ricevendo il seguente SMS informativo proprio in queste ore: "Tra pochi giorni daremo vita a un nuovo mondo di novità per esserti molto più vicino. Continua a seguirci. A presto!". Un messaggio di addio, quindi, ma anche di un nuovo inizio: sembra infatti che il nuovo operatore unico, W3, debutterà a breve. L'evento di lancio era pianificato per il 6 marzo 2020 ma è slittato a causa del Coronavirus (Wind Tre tra l'altro ha regalato 100 GIGA ai clienti delle aree colpite dal Covid-19).

Una nuova comunicazione ufficiale circa questo evento di Wind Tre è attesa per il prossimo 6 marzo 2020; il nome W3 per il nuovo operatore (W di Wind e 3 di 3 Italia, ovviamente) rappresenta per ora ancora il frutto di indiscrezioni.