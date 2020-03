FIFA 20, partita tra professionisti decisa a sasso, carta, forbici a causa di problemi dei server

Una partita tra giocatori professionisti di FIFA 20 è stata decisa a sasso, carta, forbici. Il motivo di una scelta così radicale, quanto assurda, è stata l'impossibilità di accedere ai server di gioco, a causa di problemi risolti solo dopo qualche ora da Electronic Arts.



I due giocatori professionisti di FIFA 20 coinvolti sono Shaun "Brandsha" Galea e Hasan "Hasoo19" Eker e ovviamente si sono lamentati del fatto sui social. In effetti non giocare non è proprio il modo migliore di vincere o perdere un torneo ufficiale.



Comunque sia le lamentele non riguardano solo i problemi dei server, ma anche le regole stabilite da Electronic Arts per i tornei. Queste infatti sanciscono che le partite vanno giocate entro una certa finestra e non oltre, quindi in casi simili non è possibile rimandare i match, che devono dare un risultato definitivo, a prescindere da tutto... anche dall'essere disputati.



Immaginate se una cosa del genere fosse successa in un qualsiasi torneo di sport professionistico reale. Comunque sia FIFA 20 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn't find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! I am done — Shaun Galea (@brandsha56) February 29, 2020