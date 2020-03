Outriders, un nuovo video dal PAX East 2020

Square Enix ha pubblicato un nuovo video dello sparatutto Outriders in occasione del PAX East 2020. Il trailer si chiama "Frontier of Epoch" e mostra sostanzialmente alcuni degli scenari in cui si svolgerà l'azione.



Outriders è il nuovo gioco di People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm), nonché uno dei primissimi titoli annunciati per le console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X. Si tratta di uno sparatutto in terza persona giocabile da soli o in cooperativa.



Nel nostro provato di Outriders, Aligi Comandini ha scritto:

Il primo impatto con Outriders ci ha soddisfatto al 50%. Da una parte il tocco dei People Can Fly si percepisce, e abbiamo un titolo capace di scatenare l'inferno durante le sparatorie, dotato di una velocità d'azione più elevata della media e di enorme spettacolarità (specialmente se lo si affronta in compagnia). Dall'altra però si tratta di un'opera piagata da una narrativa banalotta e da un'art direction piuttosto blanda, che non sono riuscite a catturarci durante le prime battute. Questo comunque non vuol dire che l'ultimo pargolo del team polacco manchi di potenziale: la tamarria incontenibile dell'azione potrebbe brillare alla grande alle difficoltà maggiori, le mappe aperte a bordo dei veicoli promettono di offrire un'esperienza più variegata rispetto alle fasi iniziali istanziate, e non è detto che la trama non offra qualche spunto interessante avanzando per la campagna. In più "zero microtransazioni ed endgame disponibile da subito" sono due promesse fatte dagli sviluppatori che ci attirano parecchio, e potrebbero seriamente distinguere il gioco dai suoi bistrattati cugini.