Clash Royale: Tutti i dettagli sulla Stagione 9

Il Nuovo Bilanciamento e la Nuova Carta

MINATORE: Danno a Torre del Re ridotto da 64 a 56.

Questa carta è forse la truppa più incostante del gioco, dato che fornisce una vittoria primaria o secondaria mentre rimuove anche i propri nemici.

Il problema più importante che i creatori del gioco hanno riscontrato è il seguente: maggiori sono le abilità di un giocatore, maggiore esso diventa necessario nel mazzo di battaglia.

Il Minatore è stata la carta più giocata nelle sfide grandiose e nella Lega Campione Definitivo, con un utilizzo del 42% pur mantenendo un alto tasso di vittoria.

Il Minatore avrà una riduzione del danno contro la Torre del Re come accaduto con molte magie. Poco tempo fa, le magie furono depotenziate per infliggere il 35% dei danni alle torri nemiche invece del 40%.

Adesso anche il Minatore subirà questo effetto e di conseguenza diminuirà la sua condizione di vittoria.

Il suo utilizzo e la sua incostanza nel gioco manterranno il Minatore nel meta, ma si spera che nel futuro la sua utilità si riduca da "carta molto giocata" ad essere una scelta più equilibrata.



TERREMOTO: Colpisce la Tesla Nascosta.

Quando la Tesla è sottoterra, adesso il Terremoto la danneggerà. L'idea di una tesla sotterranea, è che lei sia protetta dal Terremoto.

Per alcune magie come Fulmine o Veleno questo sembra corretto. Ma spesso sembra sbagliato che il Terremoto non debba colpire nulla sottoterra.

Siccome il congelamento colpisce una tesla sotterranea, aumentando il suo tempo di uscita, anche il terremoto dovrebbe ridurre la sua salute e il suo tempo di utilizzo.



GOLEM: Danno diminuito da 53 a 41, Danno alla morte aumentato da 55 a 82.

I Golemiti hanno due fattori annoianti- fanno abbastanza danni se vengono ignorati e quando esplodono non uccidono gli scheletri.

Così, gli sviluppatori del gioco hanno aumentato il danno dei golemiti quando esplodono, ma hanno ridotto il danno nel tempo.



CANNONE e CANNONE A ROTELLE: Danno aumentato rispettivamente da 167 a 175 e da 168 a 176.

La Torre Bombardiera è la costruzione più usata nel gioco. I creatori del gioco hanno considerato di depotenziarla, ma stanno seguendo l'idea di potenziare alcune carte alternative.

Il Cannone ha registrato una percentuale di vittoria del 42-45%.

Invece, il Cannone a Rotelle risulta migliore ma registra nello stesso tempo una percentuale di vittoria minore.

Questo potenziamento permetterà ad entrambi di sconfiggere i Goblin e aumentare i danni contro i tank di terra come i vari Giganti o i Golem.



Verrà introdotta una nuova carta chiamata Consegna Royale e sarà potenziata per tutto il periodo stagionale.

La nuova carta ha una storia dietro: si chiamava bomba ossuta e quando esplodeva portava danno attorno e faceva uscire due guardie.

Col passare del tempo, gli sviluppatori hanno pensato a qualcosa di più geniale e quindi hanno creato la nuova Consegna Royale che consisterà in una carta da 3 elisir e che scenderà dal cielo e quindi ucciderà sia truppe volanti che truppe di terra.

Rompendosi farà fuoriuscire una recluta royale che andrà a contrattaccare le mosse o le torri nemiche.

In concomitanza, verranno incluse nel gioco sia una nuova modalità in cui le varie consegne cadranno dal cielo e nuove sfide per sbloccare l'omonima carta (oltre ad essere disponibile nel cammino dei trofei).