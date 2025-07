Outriders 2 sarebbe uno dei giochi cancellati di People Can Fly: un report svela alcuni dettagli

Il team di sviluppo di People Can Fly ha recentemente cancellato una serie di progetti e, secondo alcuni report, uno di questi sarebbe Outriders 2 , noto internamente come Project Gemini.

Cosa sappiamo del defunto Outriders 2

Secondo Henderson, sì, Outriders 2 sarebbe stato cancellato ma il report iniziale non è del tutto preciso: era stato indicato che il gioco era "quasi completo" ma in realtà non è una descrizione corretta della situazione.

Viene infatti indicato che Gemini si trovava a inizio di quest'anno in fase di MOCAP (motion capture) ovvero di registrazione dei movimenti per i personaggi, quindi non era affatto quasi pronto, ma perlomeno in una non iniziale dello sviluppo. Insider Gaming ne ha la certezza perché ha potuto vedere una serie di video e immagini che non ha però potuto condividere online.

A livello pubblico non è stato detto perché Outriders 2 sia stato cancellato, ma Insider Gaming afferma che "diverse fonti hanno dichiarato che il problema è nato in seguito a difficoltà di comunicazione e di ottenimento fondi dall'editore del videogioco, ovvero Square Enix".

Ovviamente sono solo rumor, per il momento, ma è molto difficile che arrivino conferme ufficiali e Henderson è una fonte affidabile. Ciò che sappiamo per certo è che People Can Fly ha licenziato 50 persone a giugno in seguito alla cancellazione di due progetti.

Al momento, People Can Fly sta lavorando ad almeno cinque progetti, secondo le fonti, compreso Gears of War: E-Day in collaborazione con Microsoft, Project Echo con Krafton, Project Delta con Sony Interactive Entertainment, Lost Rift (VR) e Project Bison.