People Can Fly ha cancellato i progetti Gemini e Bifrost, licenziando molti sviluppatori

Per chi non lo conoscesse, People Can Fly è lo studio del primo Painkiller , di Bulletstorm e di Outriders , tra gli altri.

Le motivazioni

Il progetto Gemini è stato cancellato a causa dell'editore, che non ha dato seguito al contratto e non ha comunicato più con lo studio, facendo sostanzialmente capire di non voler continuare il progetto.

Il progetto Bifrost è stato cancellato sia a causa della mancanza di comunicazione con l'editore, sia per mancanza dei fondi necessari a proseguire la produzione.

"Il risultato, è che abbiamo dovuto riorganizzare lo studio in modo significativo e ridurre i nostri team, che è la cosa che fa più male." Possiamo leggere sul comunicato ufficiale, firmato dal CEO Sebastian Wojciechowski. I licenziati dovrebbero essere circa 60.

L'editore in questione non viene mai nominato, ma dovrebbe essere Square Enix, mentre uno dei due progetti cancellati si vociferava essere il seguito dell'action Outriders.

Gli altri progetti attivi di People Can Fly sono Gears of War: E-Day, che è finanziato da Microsoft e che è stato sviluppato insieme a The Coalition; e Project Delta, finanziato da Sony e basato su di una proprietà intellettuale di quest'ultima, ancora misteriosa. Entrambi non sono stati nominati per cancellazioni o congelamenti, quindi dovrebbero proseguire senza problemi.

L'anno scorso, People Can Fly aveva cancellato Project Dagger, dopo che Take-Two si era tirata indietro.