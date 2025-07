L'autore di Chrono Trigger e Xenogears odiava i videogiochi, ma poi ne ha trovato uno speciale

In un'intervista pubblicata da Denfaminicogamer, Masato Kato ha svelato un particolare retroscena della sua carriera: nonostante sia un celebre autore di sceneggiature e director, responsabile anche della storia di Chrono Trigger e Xenogears , ha riferito di aver sempre odiato i videogiochi , finché non ne ha conosciuto uno veramente speciale.

Una nuova prospettiva dopo Dragon Quest

Kato ha raccontato nell'intervista di essere sempre stato un grande lettore, e di aver dedicato ai libri gran parte del tempo libero in gioventù, proprio mentre i videogiochi stano prendendo piede come mezzo d'intrattenimento per tutti, ma questi non lo avevano mai interessato.

Masato Kato

L'autore ha finalmente trovato quello che cercava con i primi Dragon Quest: si trattava infatti del primo contatto tra la struttura tipica del videogioco e una narrazione più profonda, cosa che Kato cercava da tempo ma non era ancora riuscito a trovare nella produzione videoludica giapponese dell'epoca.

Da lì in poi, la situazione è completamente cambiata grazie al genere RPG: "I giochi di ruolo erano completamente diversi", spiega Kato nell'intervista. "In un RPG, il giocatore diventa il protagonista e può vivere in prima persona la storia".

"Anche se tecnicamente si tratta di un percorso lineare in cui si innescano eventi e si segue un percorso prestabilito, il giocatore può muoversi liberamente, scegliere di combattere, fuggire, fermarsi in una locanda e vivere la storia di salvare il mondo. Questo concetto mi ha davvero stupito".