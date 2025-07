Meta sfida l’UE: nessun cambio al modello “paga o acconsenti”, in arrivo nuove sanzioni

Secondo fonti vicine al dossier, Meta non ha intenzione di modificare ulteriormente il suo contestato sistema di consenso; la Commissione Europea si prepara a nuove accuse e multe salate.

Meta Platforms sembra intenzionata a mantenere il punto sul proprio controverso modello "paga o acconsenti", nonostante i crescenti avvertimenti dell'Unione Europea e il rischio di ulteriori sanzioni. Secondo fonti interne vicine alla vicenda, il colosso statunitense non ha in programma ulteriori modifiche per adeguarsi alla normativa comunitaria, e ciò potrebbe costargli caro: la Commissione è infatti pronta ad avviare nuove azioni legali e a infliggere multe giornaliere che potrebbero raggiungere fino al 5% del fatturato globale medio dell'azienda.

Una lunga battaglia normativa iniziata nel 2023 Al centro della contesa c'è il modello con cui Meta, la società madre di Facebook e Instagram, chiede agli utenti europei di scegliere tra accettare la profilazione pubblicitaria o pagare un abbonamento per continuare a usare i suoi servizi senza pubblicità personalizzata. La Commissione Europea ha stabilito che questo approccio viola il Digital Markets Act (DMA), la legge entrata in vigore nel novembre 2023 che mira a limitare il potere dei giganti tecnologici attraverso una serie di obblighi e divieti. Gli uffici di Meta Meta ha già ricevuto una multa da 200 milioni di euro ad aprile per aver mantenuto il modello in violazione del DMA tra il 2023 e il 2024. L'azienda ha poi annunciato modifiche marginali a novembre dello scorso anno, dichiarando di utilizzare meno dati personali per la pubblicità targettizzata. Tuttavia, Bruxelles ha considerato queste modifiche insufficienti.