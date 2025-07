Il primo voto di Donkey Kong Bananza è arrivato da Famitsu, ed è altissimo

Come saprete, i voti di Famitsu sono formati dalla somma dei voti di quattro redattori differenti su base 10.

Per la precisione, ha ottenuto un 38 / 40 , ossia quasi un punteggio pieno:

Com'è Donkey Kong Bananza ? Il primo voto per il gioco arriva dalla rivista giapponese Famitsu, che lo ha premiato giudicandolo davvero ottimo.

Donkey o Mario?

Dato che Donkey Kong Bananza è stato realizzato dal team di Super Mario Odyssey, può essere interessante fare un confronto con il voto ricevuto dall'ultimo gioco maggiore della serie Mario al momento dell'uscita.

Nel 2017, Famitsu aveva assegnato a Super Mario Odyssey i voti di 10, 10, 9 e 10, per un totale di 39 punti su 40. Quindi, Donkey Kong Bananza si posiziona subito dietro con un totale di 38. Non male, considerando che stiamo parlando di un titolo esclusivo per una console all'inizio del suo ciclo di vita.

Donkey Kong Bananza uscirà per il 17 luglio 2025. Quindi manca davvero pochissimo che possa essere goduto da tutti i videogiocatori. Si tratta della seconda esclusiva maggiore di Nintendo per Nintendo Switch 2, dopo Mario Kart World. Chissà come si comporterà a livello di vendite.