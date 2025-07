Assassin's Creed 4 Black Flag finisce al centro di un post di Ubisoft e si pensa subito al remake

Le voci di corridoio e le speculazioni sul ritorno di Assassin's Creed 4 Black Flag continuano a diventare più insistenti e ora la divisione francese di Ubisoft ci mette del proprio per convincere i giocatori che è tutto vero.

Il tweet su Assassin's Creed 4 Black Flag

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account francese ufficiale di Assassin's Creed ha condiviso un video da 37 secondi in cui vediamo varie scene di Assassin's Creed 4 Black Flag, che mostrano il protagonista che sincronizza un punto elevato, guida la propria nave, nuota e cammina per una delle città del videogioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il post è accompagnato dalla scrittura "mentalmente sono qui". La spiegazione più semplice è che sia solo un post online a tema Assassin's Creed e che, nel mezzo del caldo estivo, la divisione francese di Ubisoft abbia deciso di fare una piccola battuta dicendo che "mentalmente" si trova ai Caraibi e solcare le onde e godersi la spiaggia, in una sorta di vacanza immaginaria.

Considerando però che anche l'attore del protagonista ha affermato recentemente che "potreste dover completare [Black Flag] nuovamente" e che un mese fa Pure Arts aveva detto che c'era un motivo per cui Edward Kenway era stato escluso dalla lista delle statue di Assassin's Creed, questo video sembra l'ennesimo suggerimento che ci si debba aspettare un qualche tipo di annuncio riguardo a Black Flag.

Ricordiamo poi che negli anni il remake di Assassin's Creed 4 è stato al centro di svariati leak e report e, oramai, viene dato per scontato un po' da tutti. Non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Ubisoft.