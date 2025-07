Squid Game, KPop e la "Crocierà della cacca" dominano le classifiche di Netflix di fine giugno in Italia

Netflix ha svelato quali sono i film e le serie TV più visti in Italia alla fine di giugno, condividendo le Top 10 ufficiali. Iniziamo con la classifica degli Show più visualizzati nella Penisola:

Squid Game - Stagione 3 Olympo - Stagione 1 The Waterfront - Stagione 1 Ginny e Georgia - Stagione 3 Dept. Q: Sezione casi irrisolti - Stagione 1 Sara: La donna nell'ombra - Stagione 1 Maschi Veri - Stagione 1 Sirens - Mini serie Ombre nell'acqua - Mini serie Gerri - Stagione 1

L'unica novità della settimana è Squid Game che, con la propria stagione finale, è subito in prima posizione, senza troppe sorprese sebbene abbia ricevuto alcune critiche per il finale (qui la nostra recensione). Continua inoltre il successo di Olympo e The Waterfront, che alla loro seconda settimana sono in seconda posizione. Gerri, anch'esso alla seconda settimana in Top 10, riesce invece a ottenere solo la decima posizione. Il resto della classifica è invece composto da serie disponibili da almeno un mese.