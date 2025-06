Netflix svela serie TV e film più visti in Italia e gli attraenti attori di Olympo sono in Top 3

Tra le novità della settimana troviamo Olympo , un teen drama a tema sportivo, The Waterfront, una storia su una famiglia disfunzionale e scorretta, e Gerri, una serie italiana su ispettore che risolve casi in Puglia.

Netflix ha svelato le nuove classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia , precisamente per la settimana tra il 16 e il 22 giugno. Iniziamo con la Top 10 degli show più visualizzati:

I film più visti in Italia su Netflix

Passando ai lungometraggi, la classifica si compone come segue:

Io sono la fine del mondo Straw - Senza Uscita Il Nibbio Non mi scaricare Dirty Dancing 2 K.O. Un tipo imprevedibile Copycat - Omicidi in Serie Il mammone Titan - Il disastro del sommergibile Oceangate

Le locandine dei film più visti su Netflix

Per quanto riguarda invece i film, le novità della settimana sono Il Nibbio (la storia di Nicola Calipari e della sua morte in Iraq durante il salvataggio di una giornalista), Non mi scaricare (romcom con Mila Kunis), Un tipo imprevedibile (commedia sportiva con Adam Sandler) e Copycat (un poliziesco con Sigourney Weaver).

Ricordiamo infine che One Piece Stagione 2 è in arrivo e Netflix condivide un trailer speciale.